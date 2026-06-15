Nieuw anode bed aangevraagd voor gasleiding in Dongen

Op de hoek van de Planetenstraat en Polarisstraat in Dongen is een vergunning aangevraagd voor het maken van een nieuw anode bed. Dit moet de gasleiding beter beschermen.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 9 juni 2026 binnengekomen bij de gemeente Dongen. Het gaat om het plaatsen van een anode bed, een installatie die zorgt voor kathodische bescherming. Dit voorkomt dat de gasleiding gaat roesten en verlengt de levensduur.

De vergunningaanvraag wordt volgens de standaard procedure behandeld. Meestal wordt binnen acht weken een besluit genomen, maar deze termijn kan worden verlengd of opgeschort als extra informatie nodig is.