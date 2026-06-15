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Opslag van grond en baggerspecie gemeld in Oosterhout
Gisteren om 09:12
In Oosterhout is een melding gedaan voor het opslaan van grond en baggerspecie aan de Havenweg. Het gaat om herbruikbare grond die zonder verdere bewerking wordt opgeslagen.
De melding is afgehandeld op 11 juni 2026. Het betreft de opslag van grond en baggerspecie die herbruikbaar is, zonder dat er bewerking plaatsvindt. Dit gebeurt op de locatie Havenweg in Oosterhout.
De procedure is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00015933. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding, en de melding ligt niet ter inzage.
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