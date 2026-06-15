Laadpaal komt bij Jan Goossensstraat in Hoogeloon

De gemeente Bladel heeft besloten een laadpaal te plaatsen bij de Jan Goossensstraat 23 in Hoogeloon. Twee parkeerplaatsen worden hiervoor gereserveerd, uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen.

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De laadpaal komt op een zorgvuldig gekozen locatie die voldoet aan eisen van bereikbaarheid, veiligheid en technische geschiktheid. Het besluit is genomen om elektrisch vervoer te stimuleren, wat bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast.

Door het reserveren van de parkeerplaatsen verdwijnt een deel van de algemene parkeerruimte, maar de gemeente ziet dit als een acceptabel compromis gezien het belang van elektrisch rijden. In de buurt zijn voldoende alternatieve parkeerplekken beschikbaar.

Het definitieve besluit treedt in werking zodra het verkeersbord bij de laadpaal geplaatst is. Hiermee wil Bladel inspelen op de groeiende behoefte aan laadfaciliteiten in de regio.