Besluiten college Bladel: geen herinrichting Sniederslaan

Het college van Bladel heeft op 26 mei 2026 besloten het plan voor herinrichting van de Sniederslaan voorlopig niet uit te voeren. Het financiële plaatje is leidend in deze beslissing.

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De herinrichting van de Sniederslaan wordt voorlopig niet uitgevoerd. Het college heeft besloten de plannen te laten rusten, in lijn met het coalitieakkoord. De financiële situatie speelt hierbij een doorslaggevende rol. Het college wil eerst bekijken of er in de toekomst ruimte ontstaat om het plan alsnog te realiseren.

Daarnaast heeft het college diverse andere besluiten genomen. Zo is de gebiedsanalyse voor Bladel-Zuid vastgesteld en wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd. Ook wordt er voor 2027 en 2028 bijna 380.000 euro gereserveerd voor een herstelcentrum voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.