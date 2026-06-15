Melding composteren en opslaan groenafval in Diessen afgehandeld

De gemeente Hilvarenbeek heeft een milieumelding afgehandeld voor composteren en opslaan van groenafval op twee locaties in Diessen.

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Het gaat om een melding voor de locaties Toekomstweg 6 en Westelbeersedijk 5 in Diessen. Op deze plekken wordt groenafval gecomposteerd en opgeslagen. De melding is op 30 april 2026 verzonden en geregistreerd onder kenmerk 1064226.

Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep in te dienen tegen deze melding. De stukken liggen ook niet ter inzage.