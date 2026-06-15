Melding milieu voor reiniging voertuigen in Diessen

In Diessen is een milieumelding afgehandeld voor het reinigen van agrarische voertuigen en werktuigen op twee locaties.

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Het gaat om een melding bij het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek. De locaties zijn Toekomstweg 6 en Westelbeersedijk 5, beide in Diessen.

De melding betreft het schoonmaken van voertuigen en werktuigen die gebruikt worden in de landbouw. Deze milieumelding is op 30 april 2026 verzonden en geregistreerd onder kenmerk 1064231.