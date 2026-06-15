Melding milieubeheer voor opslag kuilvoer in Diessen

De gemeente Hilvarenbeek heeft een milieumelding afgehandeld voor locaties in Diessen. Het gaat om de opslag van kuilvoer en vaste bijvoedermiddelen.

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De melding betreft de adressen Toekomstweg 6 en Westelbeersedijk 5 in Diessen. Hier mogen kuilvoer en vaste bijvoedermiddelen worden opgeslagen. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze melding op 30 april 2026 ontvangen en verwerkt.

Er zijn geen mogelijkheden om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen tegen deze melding. De informatie over de melding is niet openbaar beschikbaar voor inzage.