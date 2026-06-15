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Melding graven in bodem bij Beekse Bergen in Hilvarenbeek
Gisteren om 09:15
Er is een milieumelding afgehandeld voor werkzaamheden aan de bodem bij Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Het betreft graven in de bodem op het terrein aan Beekse Bergen 1.
De melding is op 24 maart 2026 verzonden door het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek. Het kenmerk van de melding is 1064211.
De melding heeft betrekking op graafwerkzaamheden in de bodem op het adres Beekse Bergen 1, 5081 NJ Hilvarenbeek. Er zijn geen mogelijkheden om bezwaar te maken of beroep in te dienen tegen deze melding. De melding ligt ook niet ter inzage.
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