Propaangastank geplaatst aan Biestsestraat in Biest-Houtakker

Op Biestsestraat 99 in Biest-Houtakker is een propaangastank geplaatst. De melding is op 12 maart 2026 afgehandeld door de gemeente Hilvarenbeek.

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Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft een milieumelding afgehandeld voor het plaatsen van een propaangastank aan de Biestsestraat 99 in Biest-Houtakker. Deze melding is op 12 maart 2026 verzonden.

Tegen de melding is geen bezwaar of beroep mogelijk. De melding ligt ook niet ter inzage, zo laat de gemeente weten.