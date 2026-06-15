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Propaangastank geplaatst aan Biestsestraat in Biest-Houtakker

Gisteren om 09:15

Op Biestsestraat 99 in Biest-Houtakker is een propaangastank geplaatst. De melding is op 12 maart 2026 afgehandeld door de gemeente Hilvarenbeek.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft een milieumelding afgehandeld voor het plaatsen van een propaangastank aan de Biestsestraat 99 in Biest-Houtakker. Deze melding is op 12 maart 2026 verzonden.

Tegen de melding is geen bezwaar of beroep mogelijk. De melding ligt ook niet ter inzage, zo laat de gemeente weten.

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