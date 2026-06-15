Milieumelding voor mestopslag in Diessen afgehandeld

In Diessen is een melding afgehandeld voor het opslaan van mest en digestaat.

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Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft een milieumelding afgehandeld voor het opslaan van drijfmest, digestaat en dunne fractie in een mestbassin. De locatie van de melding is Toekomstweg 6 in Diessen.

De melding is verzonden op 30 april 2026 en draagt het kenmerk 1064220. Er bestaat geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding. De stukken liggen ook niet ter inzage.