Melding afgehandeld: opslag diesel en vloeistoffen in Diessen

De gemeente Hilvarenbeek heeft een melding afgehandeld voor het opslaan van diesel en vloeistoffen in bovengrondse tanks op twee locaties in Diessen.

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Het gaat om de locaties aan de Toekomstweg 6 en de Westelbeersedijk 5 in Diessen. De melding betreft de opslag van diesel en andere vloeistoffen in bovengrondse opslagtanks. Deze aanvraag is op 30 april 2026 afgehandeld.

Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft aangegeven dat deze melding niet ter inzage ligt. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep.