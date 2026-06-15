Opslag gevaarlijke stoffen gemeld in Diessen

Bij twee locaties in Diessen is een melding gedaan voor het opslaan van gevaarlijke stoffen. Het gaat om verpakte stoffen aan de Toekomstweg en Westelbeersedijk.

Gevonden voor jou

De gemeente Hilvarenbeek heeft een milieumelding afgehandeld die betrekking heeft op het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking. De melding is gedaan voor twee adressen: Toekomstweg 6 en Westelbeersedijk 5 in Diessen.

De melding is op 30 april 2026 verzonden en geregistreerd onder kenmerk 1064257. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep in te dienen tegen deze melding.