Hilvarenbeek: melkveehouderij wordt paardenhouderij

VOF Vermeer uit Haghorst heeft een melding gedaan voor het opslaan van mestproducten. Dit is onderdeel van de omschakeling van melkveehouderij naar paardenhouderij.

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Het bedrijf VOF Vermeer aan de Wijnhovenstraat in Haghorst heeft een melding ingediend op 23 oktober 2025. Het gaat om een milieubelastende activiteit: het opslaan van drijfmest, digestaat of dunne fractie in een mestbassin.

De melding is gedaan in het kader van de plannen om de huidige melkveehouderij om te bouwen tot een paardenhouderij. De melding is op 9 juni 2026 afgehandeld. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.