Mantelzorgwoning aangevraagd in Sint Anthonis

Er is een aanvraag gedaan om een bestaand gebouw in Sint Anthonis tijdelijk te gebruiken als mantelzorgwoning. Het gaat om een pand aan de Noordkant 27B. De aanvraag is op 10 juni 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het afwijken van de regels in het Omgevingsplan om een mantelzorgwoning mogelijk te maken. Het gaat om een tijdelijke situatie, waarin het pand aan de Noordkant als woonruimte voor mantelzorg wordt gebruikt.

De gemeente beoordeelt de aanvraag volgens de standaard procedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken. Bezwaar maken tegen ingediende aanvragen of een verlenging van de termijn is niet mogelijk.