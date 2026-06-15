Vergroting bijgebouw in Mill aangevraagd

In Mill is een vergunning aangevraagd voor het vergroten van een bijgebouw aan Achterdijk 48.

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De gemeente Land van Cuijk heeft op 8 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor het vergroten van een bijgebouw aan Achterdijk 48 in Mill. Het verzoek betreft een technische bouwactiviteit en wordt behandeld volgens de standaard procedure.

De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen over de aanvraag. Deze termijn kan worden verlengd tot maximaal veertien weken. Tegen ingediende aanvragen en een eventuele verlenging van de beslistermijn kan geen bezwaar worden gemaakt.