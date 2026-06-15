Hamstraat in Grave: wijziging gevels en indeling pand aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor het aanpassen van een pand aan de Hamstraat 21 in Grave. Het gaat om wijzigingen aan de gevels en indeling van het gebouw. De aanvraag is ontvangen op 11 juni 2026 door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een pand in Grave dat deel uitmaakt van een beschermd stads- of dorpsgezicht. Naast het aanpassen van de gevels en de indeling, omvat de aanvraag ook sloopwerkzaamheden en technische bouwactiviteiten.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de standaardprocedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken. Bezwaar maken tegen de aanvraag of verlenging is niet mogelijk.