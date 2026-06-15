Nieuwe agrarische loods gepland aan Loonseweg in Holthees

Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van een agrarische loods aan de Loonseweg 2a in Holthees. De gemeente Land van Cuijk behandelt deze aanvraag volgens de standaard procedure.

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De aanvraag voor de bouw van de loods is op 9 juni 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk. Het gaat om een bouwwerk dat bedoeld is voor agrarisch gebruik, gelegen aan de Loonseweg 2a in Holthees. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00003861.

De gemeente heeft acht weken de tijd om een beslissing te nemen, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken. Het proces wordt uitgevoerd volgens de standaard regels voor omgevingsvergunningen. Bezwaar maken tegen deze aanvraag of een eventuele verlenging van de beslistermijn is niet mogelijk.