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Pauluskerk Landhorst wordt omgebouwd tot vijf appartementen
Gisteren om 09:16
Er is een vergunning aangevraagd om de Pauluskerk in Landhorst te verbouwen tot vijf appartementen. Het pand aan de Kerkstraat 6 moet een nieuwe bestemming krijgen.
De aanvraag is op 9 juni 2026 ingediend bij de gemeente Land van Cuijk. Het gaat om een bouwactiviteit waarbij de kerk wordt aangepast volgens het omgevingsplan. Het dossier heeft zaaknummer Z2026-00003853.
De gemeente behandelt de aanvraag binnen een termijn van acht weken, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken. Zodra er een besluit is genomen, wordt dit bekendgemaakt.
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