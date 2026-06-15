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Dode eik bij Landgoed Huize Padua wordt gekapt

Gisteren om 09:16

Bij Landgoed Huize Padua in Boekel wordt een dode Inlandse Eik gekapt. Het gaat om een vergunningplichtige activiteit, waarvoor op 31 maart 2026 een aanvraag is ingediend.

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De boom staat aan de Kluisstraat 2 in Boekel en is aangemerkt als dode Inlandse Eik. Voor het kappen is een vergunning nodig, omdat het om een activiteit gaat die specifieke regels heeft.

Het is op dit moment niet mogelijk om bezwaar te maken. Dit kan pas zodra de vergunning officieel is verleend. Meer informatie is te vinden via de e-mailservice van Berichten over uw buurt.

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