Gemeente Zundert verhuist naar nieuw adres

De gemeente Zundert heeft aangekondigd dat zij vanaf 1 juli te vinden is op een nieuwe locatie: Hofdreef 24. Met deze verhuizing wil de gemeente haar inwoners beter ondersteunen bij diverse vragen.

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De nieuwe locatie aan de Hofdreef biedt ruimte voor samenwerking met andere professionals. Het doel is om inwoners van Zundert beter te helpen bij vragen over wonen, werk, gezin en financiën. Door deze samenwerking wil de gemeente haar dienstverlening verbeteren.

Het pand op Hofdreef 24 is vanaf 1 juli operationeel. Inwoners kunnen hier terecht voor ondersteuning en advies. De gemeente hoopt dat de nieuwe locatie toegankelijker en overzichtelijker zal zijn voor alle bezoekers.

De verhuizing markeert een nieuwe stap in de servicegerichtheid van de gemeente Zundert. Het is een moderne locatie waar bewoners welkom zijn voor uiteenlopende vragen en hulp.

De gemeente nodigt iedereen uit om vanaf juli kennis te maken met het nieuwe pand aan de Hofdreef.