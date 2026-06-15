Beslistermijn voor dakkapel in Teteringen uitgesteld

De gemeente Breda heeft besloten de beslistermijn voor een dakkapel aan Bremhorst in Teteringen met maximaal zes weken uit te stellen. Dit gebeurde op verzoek van de aanvrager.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de zijgevel van een woning aan Bremhorst 5 in Teteringen. De gemeente ontving op 11 juni 2026 het verzoek van de aanvrager om de beslissing later te nemen.

Door het uitstel wordt de eerder vastgestelde termijn opgeschort. Dit betekent dat de gemeente nu meer tijd heeft om de aanvraag te beoordelen. Tegen deze beslissing kan geen bezwaar worden gemaakt.

Pas nadat de vergunning is verleend, zal de gemeente Breda een nieuw bericht publiceren. Vanaf dat moment kunnen belanghebbenden bezwaar maken als de vergunning invloed heeft op hun situatie.