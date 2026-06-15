Hondenlosloopplaats bij Asterdplas in Breda krijgt groen licht

Breda krijgt een nieuwe hondenlosloopplaats bij de Asterdplas. Het besluit is op 26 mei 2026 vastgesteld en gaat direct daarna in.

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Burgemeester en wethouders van Breda hebben besloten een hondenlosloopplaats van 1.700 vierkante meter aan te leggen bij de Rietdijk, naast de parkeerplaats bij de Asterdplas. Op deze plek mogen honden vrij rondlopen zonder dat ze aangelijnd hoeven te zijn. Ook is het niet verplicht om hondenuitwerpselen op te ruimen.

Het losloopgebied moet een oplossing bieden voor hondenbezitters die nu vaak uitwijken naar het poldergebied achter de Asterdplas, waar honden loslaten niet is toegestaan en de natuur wordt verstoord. Het nieuwe terrein wordt omheind, goed zichtbaar gehouden en voorzien van zitbanken. Het open karakter en de afstand tot woningen zorgen voor een sociaal veilige omgeving zonder overlast.

De locatie is gekozen na overleg met de wijkraad en het draagvlak blijkt uit een petitie met ruim 220 handtekeningen. Hoewel enkele parkeerplaatsen verloren gaan, is de impact volgens het college minimaal. Het besluit geldt voor onbepaalde tijd, tenzij het wordt ingetrokken.