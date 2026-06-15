Parkeerverbod ingesteld op Peperbos in Prinsenbeek

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, is een gedeeltelijk parkeerverbod ingesteld op het Peperbos in Prinsenbeek. Dit geldt vanaf de kruising met de Valdijk tot aan Peperbos 2. Burgemeester en wethouders van Breda hebben dit besluit genomen.

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Het parkeerverbod is ingevoerd vanwege parkeeroverlast die leidt tot een onveilige situatie. Voertuigen worden regelmatig aan beide zijden van de weg geparkeerd, waardoor er onvoldoende ruimte overblijft voor verkeer. Hulpdiensten zoals brandweer en ambulance kunnen hierdoor niet veilig passeren.

De rijbaan op het Peperbos is slechts vijf meter breed, terwijl een doorgang van minimaal 3,5 meter noodzakelijk is voor noodsituaties. Dit verkeersbesluit moet opstoppingen en verminderde bereikbaarheid voorkomen.

Hoewel extra parkeergelegenheid is onderzocht, bleek dit niet haalbaar door het ontbreken van beschikbare grond. In de directe omgeving, zoals op de Valdijk, zijn elf parkeerplaatsen beschikbaar, waarvan zes bij de bakkerij Nagelkerke.

Het parkeerverbod wordt aangeduid met verkeersborden E1. Het besluit treedt in werking op 16 juni 2026. Hiermee wordt de veiligheid en doorstroming op het Peperbos gewaarborgd.