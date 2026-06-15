Exploitatievergunning verleend voor locatie in Breda

De burgemeester heeft een exploitatievergunning verleend voor Marterring 1 in Breda. Het gaat om een wijziging van leidinggevenden bij de locatie.

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De vergunning is op 10 juni 2026 afgegeven. Deze valt onder artikel 2:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening, wat regels stelt voor het exploiteren van een onderneming. Het adres waar de vergunning betrekking op heeft, is Marterring 1, 4817GV Breda.

De aanvraag en het besluit kunnen digitaal worden opgevraagd via de gemeente Breda. Hiervoor moeten het kenmerk Z2026-003630, de locatie en een korte omschrijving worden vermeld.