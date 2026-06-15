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Exploitatievergunning verleend voor Ridderstraat in Breda

Gisteren om 09:19

De burgemeester heeft een vergunning afgegeven voor Ridderstraat 2 in Breda.

Gevonden voor jou

De exploitatievergunning is verleend op basis van artikel 2:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het besluit werd verzonden op 11 juni 2026.

De vergunning geldt voor het pand aan Ridderstraat 2, dat binnen het centrum van Breda ligt. Hiermee is officieel toestemming gegeven voor het exploiteren van de locatie volgens de gestelde regels.

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