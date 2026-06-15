Containervergunning verleend voor Julianastraat in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een container bij een woning aan de Julianastraat 25.

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Het besluit is op 10 juni 2026 verzonden en betreft het tijdelijk gebruik van de openbare ruimte voor een container bij één woning. De aanvraag is goedgekeurd door de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.

De vergunning geldt specifiek voor het adres Julianastraat 25 in Eindhoven. Het zaaknummer van de aanvraag is EHV-ZP2026-005278.