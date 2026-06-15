Navigatie overslaan
Ontdek

Kamerverhuur Benoitstraat Eindhoven mag doorgaan

Gisteren om 09:19

Een vergunning voor een kamerverhuurpand aan de Benoitstraat in Eindhoven is verleend. Het gaat om een aanvraag vanwege een overgangsregeling die geldt tot 2026.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning voor een bestaand kamerverhuurpand aan Benoitstraat 28 in Eindhoven is goedgekeurd. De aanvraag valt onder de overgangsregeling voor kamerverhuur die tot 2026 van kracht is. Het besluit werd op 2 juni 2026 verzonden.

Het volledige besluit is in te zien bij het Inwonersplein in Eindhoven, Stadhuisplein 1. Het is ook digitaal beschikbaar via de officiële publicaties van de gemeente Eindhoven.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.