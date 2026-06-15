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Kamerverhuur Benoitstraat Eindhoven mag doorgaan
Gisteren om 09:19
Een vergunning voor een kamerverhuurpand aan de Benoitstraat in Eindhoven is verleend. Het gaat om een aanvraag vanwege een overgangsregeling die geldt tot 2026.
De omgevingsvergunning voor een bestaand kamerverhuurpand aan Benoitstraat 28 in Eindhoven is goedgekeurd. De aanvraag valt onder de overgangsregeling voor kamerverhuur die tot 2026 van kracht is. Het besluit werd op 2 juni 2026 verzonden.
Het volledige besluit is in te zien bij het Inwonersplein in Eindhoven, Stadhuisplein 1. Het is ook digitaal beschikbaar via de officiële publicaties van de gemeente Eindhoven.
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