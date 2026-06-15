Kamerverhuur Benoitstraat Eindhoven mag doorgaan

Een vergunning voor een kamerverhuurpand aan de Benoitstraat in Eindhoven is verleend. Het gaat om een aanvraag vanwege een overgangsregeling die geldt tot 2026.

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De omgevingsvergunning voor een bestaand kamerverhuurpand aan Benoitstraat 28 in Eindhoven is goedgekeurd. De aanvraag valt onder de overgangsregeling voor kamerverhuur die tot 2026 van kracht is. Het besluit werd op 2 juni 2026 verzonden.

Het volledige besluit is in te zien bij het Inwonersplein in Eindhoven, Stadhuisplein 1. Het is ook digitaal beschikbaar via de officiële publicaties van de gemeente Eindhoven.