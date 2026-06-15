Termijn verlenging voor Rage Room in Eindhoven

De omgevingsvergunning voor de Rage Room aan de Robbenstraat in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een tijdelijke wijziging van het gebruik van het pand.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een binnenplanse omgevingsplanactiviteit met zaaknummer EHV-ZP2026-000438. Het pand aan de Robbenstraat 1 wordt tijdelijk gebruikt voor een Rage Room, een plek waar bezoekers spullen kunnen kapotmaken als vorm van stressverlichting.

De verlenging van de vergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verlenging.