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Boom inkorten aan Abbevillelaan in Eindhoven

Gisteren om 09:19

Er is een vergunning aangevraagd om een boom in te korten aan de Abbevillelaan 17 in Eindhoven. De aanvraag werd op 10 juni 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

Op de Abbevillelaan 17 in Eindhoven is een aanvraag ingediend om een boom in te korten. Het gaat om een omgevingsvergunning die is ontvangen op 10 juni 2026.

De aanvraag is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

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