Verlenging vergunning voor transportstations in Eindhoven

De vergunning voor het plaatsen van transportverdeelstations aan de Professor Dr Dorgelolaan in Eindhoven is verlengd. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-004065. Bezwaar maken is momenteel niet mogelijk.

Gevonden voor jou

De verlenging betreft een aanvraag voor bouwactiviteiten en een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Het doel is het plaatsen van transportverdeelstations aan de Professor Dr Dorgelolaan, postcode 5613AM.

De verlenging is uitsluitend een kennisgeving. Het document ligt niet ter inzage en er kan geen bezwaar worden ingediend.