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Gevels van pand in Kerkstraat Eindhoven worden vervangen
Gisteren om 09:19
Voor het pand aan de Kerkstraat 44 in Eindhoven is een vergunning aangevraagd om de voor- en zijgevel te vervangen.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 10 juni 2026 ingediend. Het gaat om het pand aan Kerkstraat 44, dat een nieuwe voor- en zijgevel krijgt.
De vergunning is momenteel alleen ter kennisgeving en er kan nog geen bezwaar tegen worden gemaakt. Het zaaknummer van de aanvraag is EHV-ZP2026-005402.
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