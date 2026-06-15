Warmtepomp gepland achter woning in Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een warmtepomp aan de achterzijde van een woning aan de Dommelstraat in Eindhoven.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de omgevingsvergunning werd op 10 juni 2026 ontvangen. Het gaat om een warmtepomp die aan de achterkant van de woning geplaatst moet worden. Het adres in kwestie is Dommelstraat 4.

De vergunning is momenteel alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is op dit moment nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.