Verbouwing met stalen draagconstructie in Eindhoven goedgekeurd

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het verwijderen van een draagmuur tussen de keuken en woonkamer in een woning aan de Edelweisstraat. Hierbij wordt een stalen draagconstructie aangebracht.

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De aanvraag voor deze bouwactiviteit is beoordeeld en goedgekeurd door de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Het besluit is op 10 juni 2026 verstuurd en ligt vanaf twee dagen na de publicatie ter inzage op het Inwonersplein in het Stadhuis van Eindhoven.

Het gaat om een bouwtechnische aanpassing binnen een woning op Edelweisstraat 139. Het besluit is ook digitaal in te zien via de website van de gemeente Eindhoven.