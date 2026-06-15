Open container mag geplaatst worden in Karel de Stoutestraat Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een open container bij een woning aan de Karel de Stoutestraat.

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Het gaat om een container die wordt geplaatst bij een huis aan de Karel de Stoutestraat 22. De vergunning is verleend door de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving van de gemeente Eindhoven.

De aanvraag betrof het gebruik van de openbare ruimte voor een container bij één woning. Het besluit is verzonden op 9 juni 2026.