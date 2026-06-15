Segeren Cleaning meldt opslag gevaarlijke stoffen in Made

Segeren Cleaning in Made heeft een melding gedaan voor het opslaan van gevaarlijke stoffen op hun locatie. De melding is op 6 maart 2026 ingediend en op 10 juni 2026 afgehandeld.

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Segeren Cleaning, gevestigd aan Brieltjenspolder 16 in Made, heeft een melding gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. Het gaat om een milieubelastende activiteit waarbij gevaarlijke stoffen, anders dan organische peroxiden, worden opgeslagen in een speciale kast.

De melding werd ingediend op 6 maart 2026 en is inmiddels afgehandeld op 10 juni 2026. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep tegen de melding in te dienen.