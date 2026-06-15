Halderberge stelt nieuwe vertrouwenscommissie in

De gemeenteraad van Halderberge heeft een nieuwe vertrouwenscommissie ingesteld. Deze commissie gaat zich bezighouden met benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming van de burgemeester.

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Tijdens de raadsvergadering op 4 juni 2026 zijn eerdere verordeningen over klankbordgesprekken ingetrokken en is de Verordening op de Vertrouwenscommissie officieel vastgesteld. De commissie bestaat uit zeven raadsleden en een adviseur, de eerste loco-burgemeester.

De commissie krijgt ondersteuning van de raadsgriffier, plaatsvervangend raadsgriffier en gemeentesecretaris, die geen stemrecht hebben. De vergaderingen en stukken van de commissie zijn strikt vertrouwelijk. Het doel van de commissie is om zorgvuldig te adviseren over benoeming en herbenoeming van de burgemeester en jaarlijks klankbordgesprekken te voeren over diens functioneren.