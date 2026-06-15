Nieuwe ondergrondse afvalcontainers in Boxtel definitief vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Boxtel hebben op 4 juni 2026 het besluit vastgesteld voor ondergrondse afvalcontainers in Selissenwal Fase 1. De locaties zijn aangepast op basis van praktische overwegingen.

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Het besluit betreft ondergrondse afvalcontainers bij hoogbouwcomplexen en verzamelpunten in het cluster Selissenwal Fase 1. Deze locaties zijn gekozen na toetsing op overlast, veiligheid en andere criteria, zoals vastgelegd in het Procedurebesluit van 2024.

Er zijn wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het eerdere ontwerpbesluit. Twee inzamellocaties zijn geschrapt, terwijl bij andere locaties de afvalcontainers vaker geleegd zullen worden ter compensatie. Ook is er een herpositionering van containers, waaronder een cocon voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Het besluit treedt op 5 juni 2026 in werking.