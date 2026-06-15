Boxtel wijst locaties voor ondergrondse afvalcontainers definitief aan

Burgemeester en wethouders van Boxtel hebben de locaties voor ondergrondse afvalcontainers in Hoogheem definitief vastgesteld. Het besluit is aangepast na zienswijzen van inwoners.

Gevonden voor jou

De gemeente Boxtel heeft op 4 juni 2026 het besluit genomen over de locaties van ondergrondse inzamelvoorzieningen in Hoogheem. Dit besluit volgt op een inspraakprocedure waarbij vier zienswijzen zijn ingediend. Eén van de inzamellocaties is aangepast: deze wordt verplaatst naar een groenstrook op de hoek om parkeerplaatsen te behouden.

Bij het kiezen van de locaties is rekening gehouden met factoren zoals verkeersveiligheid, de aanwezigheid van kabels en leidingen, en het beperken van overlast. Het besluit gaat in op de dag na publicatie en is zes weken in te zien via officiële kanalen en op het gemeentehuis in Boxtel.