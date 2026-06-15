Incidentele festiviteit op Nelson Mandelaboulevard in Oss

Burgemeester en wethouders hebben een melding ontvangen voor een incidentele festiviteit op de Nelson Mandelaboulevard in Oss. Het evenement vindt plaats op 29 augustus 2026.

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Op 11 juni 2026 is een melding gedaan voor een eenmalige festiviteit op de Nelson Mandelaboulevard in Oss. Het gaat om een evenement dat gepland staat voor zaterdag 29 augustus 2026.

De melding is geregistreerd onder kenmerk CLZ-00023892. Burgemeester en wethouders hebben aangegeven dat het niet mogelijk is om bezwaar te maken tegen deze melding.