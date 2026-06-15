Horeca Geertruidenberg mag langer open tijdens WK voetbal 2026

Tijdens het WK voetbal 2026 mogen horecazaken in Geertruidenberg langer open blijven op wedstrijddagen van het Nederlands elftal. De burgemeester heeft hiervoor tijdelijke sluitingstijden vastgesteld.

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Van 11 juni tot en met 19 juli 2026 vindt het WK voetbal plaats in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Door het tijdsverschil worden sommige wedstrijden in Nederland ’s avonds en ’s nachts uitgezonden. Om supporters de kans te geven deze wedstrijden in de horeca te volgen, heeft de burgemeester besloten om de sluitingstijden tijdelijk aan te passen.

Horecagelegenheden mogen op wedstrijddagen van Oranje tot een half uur na het laatste fluitsignaal open blijven. Terrassen en sportkantines vallen niet onder deze verruiming en moeten uiterlijk om middernacht sluiten. Bij wedstrijden die na twee uur ’s nachts eindigen, is het verplicht een gecertificeerde beveiliger in te zetten.

Bovendien mogen geen schermen of speakers buiten worden geplaatst. De maatregel is bedoeld om overlast te beperken en de openbare orde te waarborgen. Het besluit geldt uitsluitend tijdens het WK en loopt af op 20 juli 2026.