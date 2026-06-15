Boerderij in Eersel wordt bedrijfsverzamelgebouw

De gemeente Eersel heeft plannen om een vergunning te verlenen voor het herontwikkelen van een agrarisch bedrijf naar een bedrijfsverzamelgebouw met opslagruimte aan Boevenheuvel 10a.

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Het gaat om een vergunning waarmee wordt afgeweken van de regels in het omgevingsplan. De aanvraag betreft de transformatie van een boerderij naar een ruimte die meerdere bedrijven kan huisvesten, inclusief statische opslagmogelijkheden.

De stukken die horen bij de aanvraag en het ontwerpbesluit zijn vanaf maandag 15 juni 2026 zes weken lang in te zien. Dit kan digitaal via de website van de overheid of op afspraak bij de gemeente. Voor het inzien van fysieke documenten moet minimaal twee dagen van tevoren een afspraak worden gemaakt.