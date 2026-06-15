Geertruidenberg versoepelt regels voor WK voetbal 2026

Tijdens het WK voetbal 2026 mogen horecazaken in Geertruidenberg langer openblijven en de geluidsnormen tijdelijk overschrijden. Het besluit geldt voor wedstrijden van het Nederlands elftal.

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De gemeente Geertruidenberg heeft besloten het WK voetbal 2026 aan te merken als een collectieve festiviteit. Hierdoor mogen horecazaken met een commerciële bestemming en bepaalde voetbalgerelateerde verenigingen langer openblijven tijdens wedstrijden van Oranje. Deze uitzondering geldt alleen binnen de horecagelegenheden en niet voor terrassen of andere buitenruimtes.

De versoepeling is ingesteld vanwege het tijdsverschil met de landen waar het WK wordt gespeeld, waardoor sommige wedstrijden ’s nachts plaatsvinden. Na middernacht moeten terrassen gesloten zijn en dienen ramen en deuren gesloten te blijven, behalve voor het doorlaten van personen of goederen. Het geluidsniveau mag tijdelijk hoger zijn, maar alleen via de luidsprekers van de tv-schermen. Binnen een kwartier na het einde van de wedstrijd gelden de reguliere geluidsnormen weer.

Het besluit is van kracht van 11 juni tot en met 19 juli 2026 en geldt alleen tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal in de groepsfase en eventuele vervolgrondes.