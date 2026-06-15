Mantelzorgwoning gepland aan Heiningstraat in Achtmaal

De gemeente Zundert heeft een aanvraag ontvangen voor een mantelzorgwoning aan de Heiningstraat in Achtmaal. Het gaat om een vergunning om af te wijken van de regels in het omgevingsplan.

Gevonden voor jou

Op 11 juni 2026 heeft de gemeente Zundert een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een mantelzorgwoning op de locatie Heiningstraat 4 in Achtmaal. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600724.

De vergunningaanvraag betreft een verzoek om af te wijken van de regels die gelden in het omgevingsplan. Mantelzorgwoningen worden vaak gebouwd om zorg te bieden aan familieleden dichtbij huis.

De aanvraag is momenteel in behandeling. Het is niet mogelijk bezwaar te maken tegen de aanvraag totdat er een definitieve beslissing is genomen. Wie de aanvraag wil inzien, kan hiervoor telefonisch een afspraak maken met het team vergunningen van de gemeente Zundert.