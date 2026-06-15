Monumentaal bijgebouw Klein Zundert wordt gerenoveerd

De gemeente Zundert heeft een aanvraag ontvangen voor de renovatie van een monumentaal bijgebouw aan de Prof. H. van der Hoevenstraat in Klein Zundert.

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Op 10 juni 2026 heeft de gemeente Zundert een vergunningaanvraag geregistreerd voor het verbouwen van een historisch bijgebouw. Dit pand, gelegen aan de Prof. H. van der Hoevenstraat 2, valt onder de status van gemeentelijk monument.

De aanvraag betreft zowel een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan als specifieke werkzaamheden die passen bij het behoud van de monumentale waarde. Inwoners kunnen contact opnemen met het team vergunningen van de gemeente Zundert om de stukken in te zien. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat er een besluit over de vergunning is genomen.