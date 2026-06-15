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Constructiewijziging en aanbouw aangevraagd in Heeze
Gisteren om 09:23
Op de Zadelmaker 13 in Heeze is een vergunning aangevraagd voor een bouwproject.
De gemeente Heeze-Leende heeft op 11 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op de Zadelmaker 13. Het gaat om een constructiewijziging en een vergunningvrije aanbouw. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 493675.
De vergunning is aangevraagd voor twee onderdelen: bouwen volgens het omgevingsplan en een technische bouwactiviteit. Dit is een melding van de ontvangst van de aanvraag. Er kan niet formeel op gereageerd worden en de plannen worden niet ter inzage gelegd.
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