Navigatie overslaan
Ontdek

PET-Power slaat gevaarlijke stoffen op in interne milieustraat

Gisteren om 09:23

PET-Power in Etten-Leur heeft een melding gedaan voor het opslaan van gevaarlijke stoffen. Dit gebeurt in een interne milieustraat op hun locatie aan de Hermelijnweg.

Gevonden voor jou

Het bedrijf PET-Power B.V. aan de Hermelijnweg 2 in Etten-Leur heeft op 25 november 2025 een melding ingediend volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. Deze melding betreft een milieubelastende activiteit: het opslaan van gevaarlijke stoffen, anders dan organische peroxiden, in verpakkingen.

De opslag is bedoeld voor een interne milieustraat binnen het bedrijf. De melding is op 11 juni 2026 afgehandeld. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Etten-Leur

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.