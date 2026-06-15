PET-Power slaat gevaarlijke stoffen op in interne milieustraat

PET-Power in Etten-Leur heeft een melding gedaan voor het opslaan van gevaarlijke stoffen. Dit gebeurt in een interne milieustraat op hun locatie aan de Hermelijnweg.

Gevonden voor jou

Het bedrijf PET-Power B.V. aan de Hermelijnweg 2 in Etten-Leur heeft op 25 november 2025 een melding ingediend volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. Deze melding betreft een milieubelastende activiteit: het opslaan van gevaarlijke stoffen, anders dan organische peroxiden, in verpakkingen.

De opslag is bedoeld voor een interne milieustraat binnen het bedrijf. De melding is op 11 juni 2026 afgehandeld. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding.