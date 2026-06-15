Knoflookfeest op Theresiaplein Tilburg op 13 september 2026

Tilburg heeft een aanvraag ontvangen voor het Knoflookfeest op het Theresiaplein en bij de speelplek aan de Minister Mutsaersstraat. Het evenement staat gepland op zondag 13 september 2026 van twee tot acht uur 's avonds.

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De aanvraag voor het evenement met de naam "Theresia's Stinkend Gezellige Knoflookfeest" is op 11 juni 2026 bij de gemeente Tilburg ingediend en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00007374. De festiviteiten zullen plaatsvinden op het Theresiaplein en de nabijgelegen speelplek.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de vastgestelde termijnen en zal uiterlijk op 6 augustus 2026 een besluit nemen. In sommige gevallen kan de termijn worden verlengd. Zodra er een besluit is, maakt de gemeente dit bekend en kunnen betrokkenen het besluit bekijken.