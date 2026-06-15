Evenement Feest in het Park krijgt vergunning in Reeshofpark Tilburg

De burgemeester van Tilburg heeft een evenementenvergunning verleend voor Feest in het Park. Het evenement vindt plaats van 19 tot en met 21 juni 2026 in het Reeshofpark en omvat meerdere tijdsloten. Ook de op- en afbouw zijn specifiek geregeld.

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Feest in het Park mag op 19 juni plaatsvinden van zes uur ’s avonds tot elf uur ’s avonds, op 20 juni van drie uur ’s middags tot half twaalf ’s avonds en op 21 juni van zeven uur ’s avonds tot tien uur ’s avonds. De vergunning beschrijft daarnaast tijden voor opbouw, die vanaf 14 juni start, en afbouw, die doorgaat tot en met 26 juni.

De opbouw mag onder andere plaatsvinden tussen zeven uur ’s ochtends en tien uur ’s avonds, afhankelijk van de dag. De afbouw start dagelijks na afloop van het evenement en mag plaatsvinden tot half één ’s nachts, met geluidsarme werkzaamheden. Vanaf 22 juni kan er tot tien uur ’s avonds worden afgebouwd.

Het evenement biedt bezoekers drie dagen entertainment in het Reeshofpark, terwijl de gemeente duidelijke richtlijnen heeft opgesteld voor het verloop van de op- en afbouw om overlast te beperken.