Evenementenvergunning aangevraagd voor Berkel-Enschot Bruist

De gemeente Tilburg heeft een aanvraag ontvangen voor het evenement Berkel-Enschot Bruist. Dit evenement staat gepland van 11 tot en met 13 september 2026 in de Trappestinnentuin. Het besluit over de vergunning wordt uiterlijk op 5 augustus 2026 verwacht.

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Het evenement Berkel-Enschot Bruist vindt plaats in de Trappestinnentuin in Berkel-Enschot. De activiteiten starten op vrijdag 11 september 2026 om vijf uur 's middags en duren tot elf uur 's avonds. Op zaterdag lopen de festiviteiten van elf uur 's ochtends tot middernacht, en op zondag van tien uur 's ochtends tot elf uur 's avonds.

De aanvraag is op 10 juni 2026 door de gemeente geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00007351. De gemeente heeft tot 5 augustus 2026 de tijd om een besluit te nemen, maar dit kan ook eerder of later gebeuren. Bij een verlenging wordt een nieuwe datum vastgesteld.