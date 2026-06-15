Navigatie overslaan
Ontdek

Drie nieuwe woningen gepland aan Ringbaan-Oost in Tilburg

Gisteren om 09:25

Gemeente Tilburg heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor de bouw van drie woningen in een bestaand pand aan de Ringbaan-Oost. De aanvraag is geregistreerd op 10 juni 2026.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor zowel technische als stedenbouwkundige aanpassingen. De woningen worden gerealiseerd binnen een bestaande bouw op het adres Ringbaan-Oost 115.

De gemeente heeft tot uiterlijk 5 augustus 2026 de tijd om een besluit te nemen over deze aanvraag. Deze termijn kan worden verlengd. Zodra het besluit is genomen, wordt dit openbaar gemaakt.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Tilburg

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.