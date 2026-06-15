Drie nieuwe woningen gepland aan Ringbaan-Oost in Tilburg

Gemeente Tilburg heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor de bouw van drie woningen in een bestaand pand aan de Ringbaan-Oost. De aanvraag is geregistreerd op 10 juni 2026.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor zowel technische als stedenbouwkundige aanpassingen. De woningen worden gerealiseerd binnen een bestaande bouw op het adres Ringbaan-Oost 115.

De gemeente heeft tot uiterlijk 5 augustus 2026 de tijd om een besluit te nemen over deze aanvraag. Deze termijn kan worden verlengd. Zodra het besluit is genomen, wordt dit openbaar gemaakt.